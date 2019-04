«Un codardo gli ha sparato due volte»: il dramma di Dylan, che ha bisogno d'aiuto

Lunedì 1 Aprile 2019, 11:32 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 11:39

ha bisogno di cure e deve sottoporsi a delle operazioni affinché possa guarire.è stato pubblicatoin favore di Dylan, un cane vittima della follia di qualcuno che gli ha sparato per ben due volte procurandogli grosse ferite e impedendogli di camminare. La comunità del web si sta così mobilitando per aiutarlo. Per fargli riacquistare l'uso delle zampe saranno necessari visite e interventi.«Salve... Raccolgo fondi per poter far tornare a camminare Dylan per potergli pagare le visite e le operazioni ... Qualche codardo gli ha sparato 2 volte...», si legge sulla pagina. L'Appello è accompagnato da alcune foto che documentano l'attuale stato di salute dell'animale e le condizioni in cui versa dopo gli spari.Il cane ha ferite lungo tutto il corpo e sul muso. Il pelo è rado laddove ha ricevuto il colpi d'arma da fuoco. Sdraiato sul lettino del veterinario è inerme e con le zampe immobilizzate. Chiunque voglia aiutarlo può donare qualcosa accedendo direttamente al sito.