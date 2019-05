Ragazzini gettano un cane in mare dalla scogliera, le immagini choc

Venerdì 3 Maggio 2019, 19:22 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 19:54

Getta uninmentre ride insieme al suo amico che lo filma. Due ragazzini hanno gettato un cane indifeso in mare,e pubblicando in rete le immagini. La polizia è sulle tracce dei responsabili che potrebbero subire gravi conseguenze.Il filmato che viene da Falmouth, in Cornovaglia, mostra un ragazzino gettare in mare un cane con il guinzaglio, quindi presumibilmente suo o dell'amico che lo sta filmando. La bestiolina è terrorizzata e prova a divincolarsi fino a quando non viene lanciata in acqua. Il cane emerge dalle acque e prova a nuotare verso terra con grande difficoltà.Secondo quanto riporta Metro , un portavoce della polizia ha fatto sapere che ci sono delle indagini in corso: «Siamo a conoscenza di un episodio di crudeltà sugli animali che è stato segnalato a Falmouth. Il cane è stato controllato ed è illeso».