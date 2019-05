Il ragazzo autistico ha una crisi, il suo gattino riesce a calmarlo: il video fa il giro del web

Lunedì 6 Maggio 2019, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 18:46

Il suoha unama ilriesce a calmarlo. Un video postato in rete mostra la particolare amicizia tra un ragazzo autistico e il suo gatto. Il giovane ha unainizia a strillare, si agita e si getta in terra continuando a muoversi in modo convulso. Il suo gatto assiste a tutta la scena e decide di intervenire.Il fedele amico a 4 zampe si avvicina a lui, inizia a strusciarsi contro la sua testa e già da subito il ragazzo sembra calmarsi, poi lo lecca e lo accarezza sfregando la sua testa contro quella del padroncino che finalmente sembra calmarsi. Sempre sdraiato a terra con la faccia contro un cuscino il giovane inzia ad accarezzare il gatto che si lascia stringere tra le sue mani.Il gatto non si mostra per nulla impaurito, affronta la crisi del suo padrone e riesce a calmarlo, con fusa e carezze, fino a quando i due non restano sdraiati a terra a farsi le coccole.