Ragno gigante uccide e mangia un opossum, la scena choc fa il giro del mondo

Lunedì 17 Giugno 2019, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2019 17:44

Un ragno tanto grande da uccidere un opossum. Un incubo? Probabilmente per alcuni sì, ma sicuramente è stata una realtà scioccante per una coppia australiana che ha deciso di immortalare il momento. Justine Latton e suo marito dalla Tasmania erano in viaggio verso Mt Field durante il fine settimana, quando hanno visto un ragno gigante tenere sollevato un opossumo dopo averlo ucciso.Il rettile gigante stava mangiando il mammifero, così i due hanno temuto per la loro stessa vita, considerando quello che avrebbe potuto fare l'animale. Si tratta di un ragno cacciatore, una specie di rettile che vive appunto in Australia, è molto grande, ma non così aggressivo come si crede. Morde l'uomo solo se provocato e in genere il morso dopo un paio di giorni di gonfiore e arrossamento, guarisce.La coppia ha immortalato la scena e l'ha poi condivisa sui social dove è diventata ben presto virale. Molti si sono spaventati per le dimensioni dell'aracnide.