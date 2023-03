Ragno velenoso trovato in casa, ragazza lo adotta e diventa il suo animale domestico: «L'ho chiamato Larry»

Trova un enorme ragno velenoso sul suo letto. Prima - ovviamente - ha paura, poi non riuscendo (e nemmeno provando, a dire la verità) a mandarlo via, si abitua alla sua presenza. Alla fine ci si affeziona e lo "adotta" come animale domestico. «Il mio Larry è un animale molto amichevole», racconta Jaeden Leves, di Sydney, in Australia, protagonista dell'insolita "amicizia" raccontata prima sui social e poi rilanciata dai tabloid britannici.

Ragno velenoso trovato in casa

Inizialmente, quando è comparso nella sua casa, la ragazza ha deciso di ignorare l'animale - un ragno cacciatore - finché non l'ha trovato sul suo letto una sera del mese scorso. Piuttosto che farsi prendere dal panico o sbarazzarsi di lui alla prima occasione, Jaeden ha preso la strada piuttosto non convenzionale di adottarlo. Nonostante la spaventosa reputazione del morso velenoso del ragno, Jaeden insiste: «È adorabile».

IL RACCONTO

La ragazza ha condiviso la sua storia su TikTok, dove un video è diventato virale con oltre 730.000 visualizzazioni e 40.000 like. La clip mostra Larry che si arrampica sul muro della camera da letto di Jaeden, mettendo in mostra le sue gambe lunghe e pelose e il suo grosso corpo. «Ho ricevuto molti commenti di persone che dicevano quanto fossero veramente terrorizzate da lui - dice la ragazza - e che avrebbero bruciato la loro casa, alcune persone hanno ovviamente affermato che lo avrebbero ucciso. Ma i commenti della maggior parte delle persone sono genuinamente dolci e di supporto. È il ragno più amichevole del pianeta, non vuole fare del male a nessuno - di solito scappa dalle persone».