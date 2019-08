Ecco il leopardo rosa che si nutre di una giraffa: ​la rara immagine catturata da vicino

Martedì 20 Agosto 2019, 15:12

Un leopardo rosa è stato fotografato a una distanza molto ravvicinata mentre si cibava di una giraffa. La fotografia che è stata scattata grazie a una videocamera installata su un albero in una riserva del Sudafrica ha documentato l'insolito momento in cui il predatore si è avvicinato a una giraffa morta e se ne è cibato.Alan Watson, proprietario della riserva faunistica Thaba Tholo, e sua moglie Lynsey, avevano visto il predatore aggirarsi nei pressi della riserva, ma non erano mai riusciti a catturarlo, fino a quando non hanno installato la telecamera vicino al cadavere della giraffa, morta durante un temporale.Il cosiddetto leopardo dorato, noto anche come leopardo fragola, è stato scoperto ufficialmente nel 2012, in un'altra riserva, vicino al confine con il Botswana. Il suo colore insolito è dovuto a una rara mutazione genetica chiamata eritrismo, che provoca una sovrapproduzione di pigmenti rossi e una sottoproduzione di pigmenti scuri.