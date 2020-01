Realizza una costruzione con oltre 2.400 pezzi e il suo gatto la distrugge senza rimpianti

Phummai Phornthong, il proprietario di un negozio di giocattoli della Thailandia, ha lavorato per due settimane alla costruzione di una scultura del personaggio manga Doraemon composta da 2.432 pezzi di LEGO per terminarla per un cliento entro il 1° dell'anno. Tuttavia, tutti i suoi sforzi sono svaniti in pochi istanti dopo che il suo gatto l'ha demolita senza alcun rimpianto.



L'uomo ha mostrato sul suo account Facebook le foto del dispetto messo in essere dal gatto. La curiosa storia è stata pubblicata subito dopo l'accaduto e in pochi giorni è diventata virale, essendo stata condivisa più di 72.000 volte, raccogliendo circa 63.000 Mi piace.







© RIPRODUZIONE RISERVATA