Regala un pasto ai randagi: la campagna degli animalisti in provincia

Lunedì 21 Maggio 2018, 21:21 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 21:21

Acqua e cibo per i randagi. Perchè l'estate si avvicina e gli animali abbandonati proliferano e rischiano di rimaner digiuni a lungo.L'appello è degli animalisti dell'Adda di Castellammare che lanciano un SoS a tutti i cittadini di buona volontà.Per aiutare i cani e gatti senza padrone per strada, in forte aumento a ridosso della stagione estiva, è necessario, quindi, l'aiuto di tutti.Il fabbisogno alimentare aumenta e i volontari, da soli, non possono occuparsi di tutti gli amici a quattro zampe sul territorio cittadino. Da qui l'appello per salvare i randagi vecchi e nuovi regalando un pasto ogni giorno."I randagi sono di tutti e ci rivolgiamo a tutti perchè ci aiutino a non fa morire di fame nessun animale, in centro o periferia-sottolinea Rosaria Boccaccini, guardia zoofila e presidente dell'ente animalista-basta portarci crocchette o scatolette anche un paio di volte a settimana a via Plinio, sede della nostra associazione, per dar un possibilità di sopravvivenza ai nostri cuccioli abbandonati. Oltre che aiutarci per le adozioni dei piccoli lasciati sui marciapiedi".