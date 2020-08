Riccio albino a un passo dalla morte, salvato da un bambino e dai volontari: «Presto potrà tornare in libertà»

Era stato trovato in mezzo alla strada, in condizioni di salute pessime e ad un passo dalla morte. L'intervento di un bambino di sei anni e di sua madre, che lo hanno portato ad una associazione di volontari che si occupa della tutela della fauna selvatica, hanno però permesso ad un rarissimo riccio albino di poter sopravvivere.

È accaduto in Inghilterra, nel West Yorkshire: il piccolo Ruben Wiggins aveva trovato il riccio albino in mezzo alla strada ed aveva chiesto aiuto alla mamma. Il riccio, infatti, presentava evidenti segni di denutrizione e disidratazione ed era completamente infestato dai parassiti. Per via dell'insolita colorazione chiara, l'animale è stato chiamato Jack Frost ed è stato portato presso l'associazione Prickly Pigs Hedgehog Rescue di Otley, vicino Leeds. Lo riporta anche l'Independent.

Diane Cook, che gestisce la struttura di volontari, ha spiegato: «Quando Ruben ha trovato Jack Frost, le condizioni di salute erano drammatiche: oltre ad essere denutrito e disidratato, sul corpo presentava pulci, zecche e uova di insetti. Ci sono volute molte ore per rimuovere tutto». Successivamente, Jack Frost è stato nutrito con una piccola siringa, fino a quando non è stato in grado di mangiare e bere da solo. Tra qualche settimana, quando si sarà completamente ristabilito, questo rarissimo riccio albino potrà tornare in libertà.

Ultimo aggiornamento: 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA