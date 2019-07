Martedì 9 Luglio 2019, 20:06 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 20:10

I Vigili del Fuoco di Rieti, del distaccamento territoriale di Posta, sono intervenuti oggi dalle 9 di questa mattina sulle pendici dei monti di Leonessa, e precisamente su Monte di Cambio, per portare soccorso a una mucca rimasta bloccata a causa anche delle alte temperature raggiunte in questi ultimi giorni.A portare manforte alla squadra di terra è stato fatto arrivare da Roma anche l'elisoccorso VF Drago 57. Giunti in posto i Pompieri sabini hanno imbragato il pesante animale, e grazie all'ausilio dell'elicottero stesso, lo hanno riportato subito dopo a valle dal legittimo proprietario.