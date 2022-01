Rinoceronte bianco torna a casa dopo sei anni e 30 operazioni: ha perso le corna a causa dei bracconieri

In Sud Africa, un rinoceronte bianco di 10 anni a cui un gruppo di bracconieri tagliò le corna, è stato rimesso in libertà dopo aver subito 30 operazioni in sei anni, secondo quanto ha riferito The South African.

Il rinoceronte, soprannominato dai suoi soccorritori Sehawukele, ovvero «che Dio abbia pietà di noi», è stato trovato dalla polizia mentre inciampava vicino a un recinto in una riserva, così sfigurato che riusciva a malapena a sentire e a mangiare. Per sanare il profondo taglio che gli fu praticato per estrarre le corna ci sono volute ben 30 operazioni.

Grande è stata la soddisfazione dei volontari quando l'animale è tornato in libertà.