Spara al rinoceronte e posa con la moglie vicino alla carcassa: bufera sul cacciatore Usa

Il corno fa impressione. Enorme, sembra appartenesse ad uno dei rinoceronti più grossi mai visti negli ultimi tempi in Africa. Anche e soprattutto per questo, l'immagine che vede quel rinoceronte stramazzato a terra far da cornice ad un bacio appassionato, non ha potuto che scatenare una infinità di polemiche che non accennano a placarsi. Diffusa da TrophyXpose, seguitissimo canale social che si occupa di denuncia ambientale e animale, mostra una coppia in posa per la foto ricordo dopo un safari di caccia africano.

Appassionati di fitness e cacciatori

Protagonisti della vicenda, oltre al rinoceronte stramazzato, stando a quanto riportato da TrophyXpose e da Expose Trophy Hunting, una coppia americana del Tennessee, William e Marty. Entrambi appassionati di fitness, come documentato dalle loro pagine social dedicate, non disdegnano la caccia. Tanto che, tra un esercizio e l'altro, soprattutto lui ama pubblicare immagini delle prede finite impallinate. Certo, nella stragrande maggioranza di casi si tratta di cervi. E meno male, fossero stati tutti rinoceronti, probabilmente sarebbero già estinti.