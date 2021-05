Risultati positivi al covid otto leoni in uno zoo indiano

In uno zoo indiano, otto leoni sono risultati positivi al coronavirus. Questa è la prima volta che il virus viene rilevato negli animali selvatici del paese, secondo quanto riferisce il quotidiano Times of India.

I casi sono stati registrati nello zoo di Nehr, nella città di Hyderabad, Andhra Pradesh, dopo che i veterinari della struttura hanno rilevato la perdita di appetito e una forte tosse in quattro esemplari femmine e quattro maschi. La possibilità di sintomi connessi al covid-19 ha generato tanta preoccupazione e per questo sono stati prelevati campioni orofaringei dai leoni per sottoporli al test RT-PCR per SARS-CoV-2.

Il 29 aprile, il Center for Cellular and Molecular Biology di Hyderabad ha fatto sapere al parco che i risultati erano risultati positivi.

Al momento gli scienziati intendono eseguire un sequenziamento dei genomi, nel tentativo di scoprire se il ceppo responsabile dell'infezione proviene dagli esseri umani o da altri animali. Al momento si ipotizza che i leoni abbiano contratto il virus tramite un visitatore o custode dello zoo, circa 25 dipendenti infatti sono stati recentemente infettati.