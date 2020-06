Thailandia, maltrattamenti e torture agli elefanti usati per intrattenere i turisti

Alcune immagini comparse recentemente online mostrano i maltrattamenti e le torture a cui vengono sottoposti in Thailandia alcuni elefanti selvatici impiegati per intrattenere i turisti.



In particolare, un video pubblicato questa settimana dall'organizzazione World Animal Protection mostra i cuccioli di elefante mentre subiscono un violento metodo di addestramento noto come schiacciamento, che implica l'utilizzo del costringimenti fisico con corde e catene e la privazione di cibo e di acqua.

Questo metodo ha lo scopo di annientare i pachiderma al punto da farli desistere da qualsiasi resistenza al controllo umano. Questo processo è incredibilmente stressante e doloroso.







Un'altra pratica comunemente usata è l'uso del gancio da toro, uno strumento di metallo usato per pungere aree sensibili degli animali.



L'organizzazione assicura che a causa della pandemia da coronavirus e della successiva crisi del settore del turismo, molti elefanti hanno smesso di essere sfruttati, quindi la stessa chiede ai turisti, una volta ripresi i viaggi in Thailandia e a Bali, di evitare di assistere a spettacoli dove vengono impiegati animali tenuti in cattività. © RIPRODUZIONE RISERVATA