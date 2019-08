Roma, arriva la condanna per l’imprenditore accusato di detenzione di pappagalli in condizioni disumane

Giovedì 1 Agosto 2019, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivata la condanna in primo grado per l’imprenditore romano accusato di detenzione di due pappagalli in condizioni assolutamente incompatibili con la loro natura. I volatili, entrambi di specie protetta (une un), erano stati sequestrati nel 2015 dalledopo un controllo a tappeto di una struttura turistica in provincia di. Erano segregati in una piccola gabbia con poca acqua sporca e una mela piena di formiche a disposizione.I pappagalli vivevano infatti in una sorta di prigione: un pollaio con galline e pavoni, in pessime condizioni igienico-sanitarie. Le povere creature, visibilmente sofferenti, apparivano depresse e scarsamente reattive: l’presentava un piumaggio sporco e non omogeneo mentre ilaveva le remiganti tagliate.Nonostante le scuse cercate dal proprietario, oltre alle proteste e alle minacce di denuncia nei confronti delle guardie zoofile dell’, i pappagalli sono stati sottoposti a sequestro penale e il proprietario è stato denunciato non solo per le condizioni ma anche per detenzione illegale di animali protetti dalladata l’assenza della documentazione di provenienza.Purtroppo a causa delle penose condizioni, l’era morto dopo pochi giorni e in breve tempo era anche stato confermato il decesso per le gravi condizioni di salute dall’. Ilinvece, una femmina alla quale è stato dato il nome, era stato affidato dall’in custodia giudiziaria all’associazioneAdesso sta ovviamente molto meglio e vive felice in compagnia di altri compagni salvati da maltrattamenti e denutrizione.