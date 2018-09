Roma, ruba l'auto ma a bordo c'è il cane Yuppie: folle fuga all'Ostiense

Domenica 23 Settembre 2018, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 11:15

E' l'incubo più grande per chi ha un amico a quattro zampe: il furto dell'auto con fido a bordo. E' successo all'Eur, ma al ladro questa volta è andata male, è stato arrestato dalla polizia.Ieri gli agenti del Commissariato Lido di Roma, diretti da Eugenio Ferraro, hanno portato in carcere M.M.C.R., 41enne cileno, autore del furto dell'auto. L’uomo, dopo aver sottratto la macchina parcheggiata in viale America, ha cercato di andarsene in tutta fretta. Con l'auto il ladro ha rubato anche Yuppie, piccolo maltese che attendeva la proprietaria scesa a fare bancomat.Il cileno però non aveva fatto i conti con l’antifurto satellitare che ha permesso gli agenti in via Ostiense di intercettare l’uomo nella sua fuga, prima in auto e poi, quando si è visto braccato, a piedi. Ha cercato di nascondersi tra i passanti del mercato, poi all’interno di un giardino privato. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo. Auto e cagnolino sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria.