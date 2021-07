Ragno tropicale nel supermercato: «Era nella frutta esotica». Clienti terrorizzati

Un enorme ragno tropicale passeggiava in un supermercato di Roma, tra i clienti terrorizzati: per recuperarlo e portarlo via è servito l'intervento del personale del Bioparco di Roma, in una cui accogliente teca è finito l'animale. Il ragno, per l'esattezza una tarantola sudamericana (Chromatopelma cyaneopubescens) dal vistoso addome di color arancione e le otto zampe azzurre coperte di peli, passeggiava nell'area scarico merci di un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati