Roma, centinaia di uccelli morti in strada: schiantati dai botti di Capodanno

Centinaia di uccelli morti schiantati in strada, spaventati e disorientati dai botti di Capodanno. Le foto stanno facendo il giro dei social network e immortalano un tratto di strada in via Cavour a Roma. Le immagini sono state riprese da alcuni passanti poco dopo la mezzanotte. Alcuni video mostrano gli storni solitamente appollaiati sugli alberi attorno alla stazione Termini volare disorientati fino a schiantarsi contro i cavi dell'alta tensione.

Diego F. ha pubblicato un video della scena degna di un film horror e ha commentato: "Scusate ma a me è già passata la voglia di festeggiare. Centinaia di uccelli morti. I botti non erano così necessari in fondo, da giustificare centinaia di vite animali".

Anche il consigliere comunale M5s Daniele Diaco ha commentato: "In pochi hanno rispettato purtroppo l'ordinanza che vietava l'utilizzo di botti e petardi e questo è ciò che è accaduto a Roma: centinaia di storni sono morti per la paura dovuta alla detonazione. Mi auguro che nel tempo aumenti la consapevolezza che i petardi creano inquinamento ambientale e provocano un serio shock a tutti gli animali".

© RIPRODUZIONE RISERVATA