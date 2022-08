Rosco, il cane eroe: si fa sbranare da un branco di lupi per salvare la padroncina e la sua mamma

Il cane continua ad essere il miglior amico dell'uomo. Ancora di più quando gli salva la vita. Un cane è arrivato a farsi uccidere da un branco di lupi pur di difendere Brittany e sua figlia appena giuntE a Moss Point, nel sud-est dell'Alaska. La donna possiede tre cani, Rosco, Smokey e Cardi B, di tre razze diverse, che hanno subito capito che qualcosa non andava quando Brittany è arrivata a casa. Madre e figlie ed i tre cani, infatti, erano sulla spiaggia, quando qualcosa è sbucato dai cespugli dietro di loro.

Qualcosa di sospetto

«Dove sono gli uccelli? Perché non ci sono uccelli, non c'è rumore», avevo chiesto a mia figlia appena scese dall'auto ha raccontato la donna ad un sito locale dell'Alaska. «Qualcosa non va, qualcosa non va bene, mi sento come se fossimo guardate» ha aggiunto. I tre cani, infatti, erano in stato di allerta e guardavano fissi verso i cespugli nelle vicinanza. Ad un certo punto, Smokey inizia ad inseguire un animale. Un lupo.

«Comincio a urlare, solo a urlare, affinché il mio cane tornasse indietro e nel giro di pochi minuti, sembrava che questo lupo lo stesse attirando e si stessero rincorrendo», ha detto la donna, ma il suo cane in realtà stava scacciando l'animale selvatico. Uno dei lupi, che di solito girano in branco, nonostante i cani e le urla della donna, si è avvicinato, finchè due cani, Smokey e Rosco sono partiti all'attacco.

I cani cercano di salvare le due donne

«Smokey e Rosco sono decollati, hanno iniziato a combattere, poi altri due sono usciti dal bosco e hanno iniziato ad attaccarlo, poi un terzo lupo ancora». A quel punto Bettany e sua figlia con il cane più piccolo sono corse in macchina per rifugiarsi e hanno iniziato a suonare il clacson per spaventare i lupi, mentre Rosco ha continuato a lottare contro il branco, fino allo stremo delle forze.

Mentre la famiglia Hayward è riuscita a fuggire, più tardi insieme alla polizia ed altri residenti della comunità dell'Alaska è tornatai per cercare Rosco, il cane eroe, e solamente all'una di notte gli agenti di polizia sono riusciti a rinvenire i resti del cane che ha sacrificato la sua vita per mettere in salvo i suoi padroni umani.