Salvano un procione bloccato in mezzo a un lago ghiacciato, ma la sua reazione sorprende tutti

Rescatan a un mapache atascado en la mitad de un lago congelado (y su reacción sorprende a sus salvadores) https://t.co/yYFpzfy7Yb pic.twitter.com/jIO3DFSSO5 — RT en Español (@ActualidadRT) December 31, 2020

Un uomo residente nello stato del Wisconsin, negli Stati Uniti, ha condiviso tramite TikTok il video del salvataggio di un procione, che era bloccato nel mezzo di un lago ghiacciato.

Nelle immagini è possibile vedere le difficoltà che l'uomo ha incontrato per mettere in salvo l'animale, non solo a causa del ghiaccio che non gli consentiva di avere una presa decisa, ma anche perchè il procione spaventato tentava di difendersi.

Quando finalmente il giovane è riuscito a prendere in braccio il procione, quest'ultimo visibilmente spaventato, ha reagito ringhiando in modo minaccioso. Il video è diventato ben presto virale e ha già ricevuto più di 10 milioni di visualizzazioni.

