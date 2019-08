Solo da 900 giorni Sam cerca un'adozione: «Aiutatelo, è molto sfortunato»

Lunedì 12 Agosto 2019, 21:32 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 21:47

Solo da. Sam è un bastardino e dache possa accoglierlo. Al Bolton Destitute Animal Shelter dove è ospitato lo definiscono un, ma nessuno sembra interessato a lui. Il piccolo Sam non ha nessun problema è solo molto sfortunato secondo i volontari, che non si arrendono e continuano a cercare una famiglia per lui.Sei mesi dopo essere stato adottato il suo padrone è morto. Sam è stato affidato ad altre due famiglia, ma tutte e due la volte è stato nuovamente portato indietro: «Sam non è stato mai lasciato per il suo comportamento, ma solo perché si è trovato nella casa sbagliata al momento sbagliato», fanno sapere i volontari che si prendono cura di lui. Ora però lanciano un appello a tutte le famiglie inglesi, chiedendo che qualcuno si faccia avanti per dare a questo cane dagli occhi dolci una vita migliore.Sam ama i bambini, ma preferisce non avere altri animali in casa, ama gli orsacchiotti di peluches, è un compagno di giochi perfetto e molto divertente.