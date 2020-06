Rispunta la pantera in Irpinia. Il felino è stato avvistato nei pressi del cimitero di Summonte. Giorni addietro era stato visto in valle Caudina a una quindicina di chilometri di distanza e nelle scorse settimane nel vicino Sannio. La segnalazione è arrivata durante la notte da un automobilista. La pantera dal centro della carreggiata sarebbe scappata nella vegetazione. Sono immediatamente scattati gli accertamenti, finalizzati a verificarne l’attendibilità, nonché le ricerche, tuttora in corso da parte del Nucleo Forestale, anche con l’ausilio di un drone del Comune di Summonte.

