Sbranò e uccise un bimbo di 18 mesi, Dogo argentino viene rieducato e adottato da una nuova famiglia

Mercoledì 3 Aprile 2019, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 18:49

Hanno sbranato e ucciso un bambino di 18 mesi, ma as Asia e Macchia è stata data una seconda possibilità. I due Dogo Argentino si scagliarono contro un bambino sbranandolo, fino ad ucciderlo. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare ma per i cani si scelse un percorso riabilitativo al posto della soppressione. Oggi una di loro è stata data in adozione.I fatti risalgono al 2016, quando Giorgio fu ucciso dall'ira dei due cani a Mascalucia, in provincia di Catania. Inizialmente gli animali furono messi in un canile, poi con l'intervento di LAV ed ENPA vennero trasferiti a Rovereto presso una struttura adatta alla riabilitazione e gestita dall'associazione Arcadia, che si occupa di interventi assistiti con animali. Asia e Macchia sono state rieducate e hanno avuto una seconda possibilità, tanto che una di loro è stata adottata.I nuovi proprietari di Asia hanno seguito con il cane un percorso di 6 mesi prima di poterla portare a casa, sono consapevoli dei precedenti, ma sanno che ha avuto una nuova educazione.