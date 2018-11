Venerdì 2 Novembre 2018, 20:00

Un paese amico degli animali. Nel Comune di Scampitella, centro dell'Alta Irpinia, è stata creata un'area per ospitare i cani randagi in vista della stagione invernale, che in questa parte della provincia è particolarmente rigida. Sono state allestite alcune cucce, con sistemi di ingresso che isolano dall'esterno e un'imbottitura. In zona opera anche l'Aipa Alta Irpinia che sta dando un prezioso contributo alle amministrazioni e sta salvando decine di amici a quattro zampe.