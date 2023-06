Scartata dai cacciatori, cagnolina cerca adozione

E' arrivata dai volontari dell'associazione Una zampa sul cuore di Benevento scartata dai cacciatori perché aveva un problema agli occhi, curato poi con delle semplici gocce di collirio.

E' la triste storia di Soraya, una setter inglese di circa quattro/cinque anni, che non più funzionale allo scopo dei proprietari è stata data via.

"Il primo mese - spiegano i volontari in un post pubblicato sulla pagina facebook - girava in tondo nel box, nonostante questo fosse ampio, perché evidentemente aveva sempre vissuto in una gabbia che non le permetteva di muoversi più di tanto".

Ora la cagnolina cerca famiglia. Si trova a Benevento ma può arrivare ovunque e si affida sverminata, vaccinata e microchippata.