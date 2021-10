Scavi di Pompei, “clandestino” nella domus delle Nozze d'argento: un riccio ha scelto la vasca come casa

Scavi di Pompei, scoperto un «nuovo abitante» nella domus delle Nozze d’Argento. Un piccolo riccio ha scelto la vasca del giardino della bellissima domus pompeiana, attualmente in fase di restauro, come sua dimora. A fare la scoperta del piccolo animale sono stati gli operai impegnati sul cantiere. «Il riccio – ha spiegato il direttore generale del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel – è stato portato in un’area verde all’interno del Parco. È esempio della variegata fauna selvatica nel parco archeologico che cerchiamo di tutelare e preservare insieme al patrimonio archeologico».

