Scimpanzè guarda video e foto su Instagram come fosse un umano. Milioni di visualizzazioni sui social

Giovedì 2 Maggio 2019, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 15:47

Guarda in un video postato su Instagram unoche gioca con un uomo. Poi scrolla, sempre sullo smartphone, le altre foto dell’account, clicca, torna indietro, sceglie un altro video. Gesti ormai automatici, a cui noi umani non prestiamo più attenzione. A meno che a compiere quegli stessi gesti non sia uno scimpanzé (che guarda se stesso con una certa soddisfazione). Il video, postato da), con protagonista la suddetta scimmia alle prese con la tecnologia, è divenuto virale. E guardando questo primate che vive nello zoodi Miami non si può rimanere indifferenti.Ammirati dall’intelligenza e dalle capacità di questo animale, che ricorda nei movimenti e nello sguardo attento rivolto al telefonino, noi esseri umani. Il video è vicino alleed oltre 10 mila commenti, sintomo della popolarità di un filmato che suscita incredulità e stupore. Anche se non mancano le critiche di animalisti ed esperti del mondo animale che vedono nella diffusione del video, un incoraggiamento al traffico di animali esotici, mostrati pacifici in un ambiente domestico, estraneo al loro habitat. Mike Holston però, sembra una persona molto attenta alle esigenze degli animali, tante le foto e video che compongono il suo account social. E come accompagnamento al celebre filmato, una didascalia, che è una dichiarazione d’amore verso il mondo animale.“Ogni notte vado a letto pensando a come posso aiutare a cambiare il mondo e ispirare le persone ad amare la nostra meravigliosa fauna e gli ecosistemi! Prenderei un proiettile per qualsiasi animale in qualsiasi giorno e in qualsiasi momento, questo è quanto mi interessa di loro! Non so che tipo di fuoco Dio abbia messo nella mia anima per gli animali, ma l'amore è profondo e reale! Sono stato messo su questa terra per una cosa e questo è esattamente quello che farò per il resto della mia vita! Amiamo tutti l'un l'altro e salviamo il pianeta insieme come uno”.