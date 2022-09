Si aggira al centro della cittadina di Monte Compatri, passando da una viuzza all’altra, forse in cerca di qualche nocciolina, sotto gli occhi divertiti dei residenti che non perdono occasione di immortalarlo in un rapido click scattato con il cellulare. Un grazioso scoiattolo, pelo nerissimo e coda voluminosa, è stato visto più volte in giro nel caratteristico paesino dei Castelli Romani e persino fotografato mentre “scalava” il centralissimo Duomo, nella parte alta del paese. «Non ho resistito alla tentazione di testimoniare l'"impresa" del tenero animale – racconta Romeo Polenta, titolare con i fratelli dell’omonimo locale del centro – ho messo lo zoom e ho fatto subito delle foto mentre si arrampicava sulla parete della chiesa, troppo carino ...sicuramente ha fame e tra la gente trova sempre qualcosa di buono da sgranocchiare».

Trento, cucciolo di orso investito e ucciso nella notte: è caccia al responsabile

Valle d'Aosta, cagnolina si smarrisce nel bosco. Trovata morta legata ad un albero venti giorni dopo. «Aiutateci a trovare chi l'ha uccisa»

Nelle foto si vede il roditore salire velocemente lungo il muro della antica Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, ammirato da bambini, incantati, rimasti immobili con il naso all’insù per seguire con lo sguardo la bestiola fino al tetto. E, tra i residenti, c'è chi dice che lo scoiattolo, avvistato per la prima volta quattro mesi fa e da allora divenuto un po’ la mascotte di grandi e piccini, giri spesso assieme ad un altro esemplare, forse una femminuccia, con cui avrebbe costruito una tana nei pressi del Belvedere. E spunta anche un video: l’animaletto, vivace e un po’ spaesato, si vede spostarsi da una parte all’altra della strada, balzare rapidamente sui sampietrini fino ad arrivare davanti all’uscio di un’abitazione...con una zampina sembra addirittura bussare sulla porta.