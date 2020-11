Scoperta una rarissima tartaruga gialla, è il secondo esemplare al mondo

A guardarla si resta di stucco. Perché se la natura è piena di sorprese, questa tartaruga dal colore improbabile la rappresenta al meglio. Gialla, tutta gialla come un limone o, come hanno già commentato da mezzo mondo, una fetta di formaggio fuso, la tartarughina scoperta in India è uno spettacolo che sta intrigando il mondo della scienza e non solo. Avvistata in uno stagno di un villaggio del Bengala occidentale dove pare si trovasse in difficoltà, dal servizio forestale, la splendida tartaruga alata (Lissemys punctatais) è stata salvata e le immagini diffuse dall'ufficiale Debashish Sharma sui social, la rappresentano in tutto il suo splendore. Il rinvenimento dell'esemplare è un vero e proprio evento.

Nasce cucciolo di Labrador verde, sorpresa nella cucciolata: ecco perché Pistacchio è di questo colore

Aragosta fortunata, al supermercato non la vendono ma cercano di salvarla: «È speciale»

Trova uno "strano" insetto sul terrazzo e posta la foto sui social: «Sembra Alien»

E' la seconda tartaruga gialla rinvenuta al mondo dopo l'osservazione del luglio scorso avvenuta nei pressi del villaggio di Balasore, località dell'India orientale. Perchè è gialla? La unicità del colore che la ricopre per intero, stando a quanto affermato dagli studiosi sin dal primo caso di rinvenimento, sarebbe data dal fatto che gli esemplari sembrano affetti da albinismo, un difetto enzimatico che può manifestarsi nei vertebrati, umani compresi o più probabilmente, come indicato in un suo commento sui social dallo stesso Debashish Sharma, dalla mancanza di tirosina, un pigmento presente in alte quantità nei rettili forse provocata da un qualche disturbo congenito. Il colore tipico di questa specie che si trova anche in Pakistan e Myanmar, è il verde.

Ultimo aggiornamento: 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA