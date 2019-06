Scoperta specie di coccodrilli vegetariani: «Ecco perché si sono estinti»

Venerdì 28 Giugno 2019, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un attento studio basato sull'analisi dei denti fossilizzati appartenuti a un gruppo di antenati degli attuali coccodrilli e alligatori, noti come crocodiliformi, ha suggerito che questi fossero vegetariani. La ricerca è stata condotta dagli scienziati Keegan Melstom e Randall Irmis dell'Università dello Utah negli Stati Uniti, e i risultati dell'indagine sono stati pubblicati sulla rivista Current Biology.L'analisi condotta su 146 denti di 16 crocodiliformi ha rivelato che tra i tre e i sei membri del gruppo hanno sviluppato denti specializzati per masticare le piante. «I carnivori hanno denti semplici, mentre quelli degli erbivori sono molto più complessi», hanno asserito gli autori dello studio.«Il nostro lavoro dimostra che i coccodiliformi estinti avevano una dieta incredibilmente varia», ha dichiarato uno dei ricercatori al portale EurekAlert. Alcuni erano molto simili a quelli che vivono ora, con una dieta carnivora; altri erano onnivori e altri più probabilmente si nutrivano di piante. Gli erbivori hanno vissuto in diverse regioni e in tempi diversi nel tempo.Gli scienziati stanno continuando la loro ricerca per ricostruzione la dieta esatta di questo gruppo di coccodrilli ormai in estinzione.