Scopre un procione nascosto nel suo albero di Natale e succede l'irreparabile

Aubrey Iacobelli, una donna residente a Tallahasse in Florida, USA, si è svegliata all'alba a causa di una rissa che è scoppiata nel salone della sua abitazione tra il suo cane e un procione che dopo essersi introdotto in casa si è nascosto sull'albero di Natale.

La donna ha pubblicato sul suo profilo Facebook un video in cui cercava di trascinare l'inaspettato ospite fuori dalla pianta. In realtà inizialmente la donna pensava di dover combattere con un gatto, solo dopo tanti invani tentativi e dopo aver spruzzato dell'aceto contro l'animale si è accorta che in realtà si trattava di un procione.

Nella colluttazione i due animali hanno fatto cadere l'albero, ma fortunatamente nessuno dei due si è ferito.

Poi, il procione si è lanciato sulla lampada della sala da pranzo sotto l'occhio vigile del cane e della proprietaria che lo ha costretto a scendere con una scopa, dopodiché è scappato.

