«Senza microchip senza identità»: promozione anagrafe canina a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. «Senza il microchip sono il cane di nessuno»: con questo messaggio il Comune di Torre del Greco lancia la campagna di sensibilizzazione per la registrazione all'anagrafe canina. Lo fa attraverso la giornata del microchip gratuito promossa insieme al Distretto 57 dell'Asl Napoli 3 Sud in collaborazione con il corpo provinciale guardie ambientali volontarie di Napoli in programma sabato 7 maggio dalle 9 alle 18 nella villa comunale di corso Vittorio Emanuele.

«Registrare il cane all'anagrafe canina regionale - scrivono il sindaco Giovanni Palomba e l'assesore Annarita Ottaviano in un manifesto - e applicare il microchip è un atto d'amore verso i nostri cani. L'applicazione del microchip è indolore e consentirà di ritrovarli facilmente se si allontanano da casa».

Come ricordano i promotori dell'iniziativa il microchip, oltre ad essere obbligatorio, serve a identificare il proprietario prevedendo casi di abbandono e identificare cani smarriti per restituirli ai legittimi proprietari. Chi non provvede a iscrivere i propri amici a quattro zampe all'anagrafe canina è soggetto ad una sanzione che può andare da 100 a 600 euro.

