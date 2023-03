Serpente trovato negli ingranaggi del divano: è la seconda razza più velenosa al mondo. Cosa fare in caso di incontro ravvicinato

Tornare a casa dopo una lunga giornata, non desiderare altro che rilassarsi sul divano ma trovarlo già occupato. Da un serpente velenoso lungo quasi un metro e mezzo. Una sorpresa decisamente spaventosa, seguita da una caccia al rettile che si è conclusa con la cattura dell'animale ma solo grazie all'intervento di un professionista.

La disavventura è capitata a una famiglia australiana del Queensland, che è tornata a casa la scorsa domenica e ha trovato il serpente bruno orientale (il secondo al mondo per velenosità) disteso sul divano del soggiorno. Quando l'ospite indesiderato si è sentito scoperto, si è nascosto all'interno del divano reclinabile, tra gli ingranaggi, e vi è rimasto fino all'arrivo di un cacciatore di serpenti, Ozzie Lawrence, di OzCapture Snake Relocations.

I serpenti bruni orientali si trovano in tutta l'Australia orientale e meridionale e sono responsabili di più morti per morsi di serpente rispetto a qualsiasi altra specie nel paese. Si ritiene che abbiano il secondo veleno più tossico al mondo. Tendono a rifuggire dagli umani e spesso mordono se si sentono minacciati. Il loro habitat naturale si sovrappone anche ad alcune delle aree più popolate dell'Australia, quindi non è raro trovarli nelle case delle persone.

In caso di incontri indesiderati, il consiglio dell'esperto è di rimanere immobili senza perdere di vista il serpente, se possibile scattare una foto e inviarla a un cacciatore che potrà stabilire se si tratta di una specie velenosa o meno, e programmare l'intervento di cattura.