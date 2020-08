Trovano un serpente nel garage: paura in via Monte Faito

Serpente di grandi dimensioni dorme placido in un garage. Quando i componenti della famiglia si sono accorti è stato fuggi fuggi e grida. Oggi alle 15 una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in via Monte Faito, a Pescara, allertati per la presenza di un serpente all'interno di un garage di una abitazione privata. Il personale dei vigili del fuoco, giunto immeditamente sul posto, ha recuperato il rettile, liberandolo in una zona lontano dalle abitazioni.

Ultimo aggiornamento: 16:41

