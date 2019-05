Giovedì 2 Maggio 2019, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La foto è stata pubblicata sul profilo Facebook del "Northern Territory Parks and Wildlife". Nel parco che si trova a nord dell'Australia è stato trovato un serpente a tre occhi. Una scoperta incredibile da parte dei ranger che controllano il territorio dove vivono molte specie protette. Il rettile, lungo 40 centimetri, è porto dopo pochi giorni a causa della malformazione che non gli consentiva di cacciare le prede.I media australiani hanno contattato gli esperti per commentare questa sensazionale scoperta. "E' improbabile che il terzo occhio sia legato a fattori ambientali. E' un evento naturale, capita spesso di trovare serpenti che nascono con particolari malformazioni".