Venerdì 3 Maggio 2019, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sarà onniveggente come il leggendario corvo con tre occhi di Game of Thrones, ma è certamente affascinante: un serpente con tre occhi è stato trovato in un parco a nord dell’Australia, il Northern Territory Parks and Wildlife, che ne ha postato le foto sulla propria pagina Facebook. Una scoperta incredibile fatta dai ranger del parco, in cui vivono molte specie protette.Il serpente era lungo circa 40 centimetri, ma purtroppo non è sopravvissuto, per via della sua malformazione che gli impediva di cacciare le prede e quindi di nutrirsi. «È improbabile che il terzo occhio sia legato a fattori ambientali, è un evento naturale, capita spesso di trovare rettili con particolari malformazioni», si legge nel post della pagina del parco, scrive il New York Post