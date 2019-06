La cagnetta Shella aspetta da più di un anno che il suo padrone esca dal carcere

Detuvieron a su dueño y hace un año su perrita lo espera afuera de la comisaría https://t.co/UVPZbGrFAu pic.twitter.com/gobT8ms5oM — Que Pasa Salta (@QuePasaSalta) 14 giugno 2019

Lunedì 17 Giugno 2019, 14:57

Shella una cagna argentina aspetta da più di un anno che il suo padrone esca dal carcere nel quale è detenuto.Nel frattempo, tuttavia, i responsabili della struttura consentono a Shella di entrare e di uscire dallo stabile e se ne prendono cura, dandogli da mangiare e permettendogli di stare spesso a contatto con il suo padrone.L'uomo che rimane in stato di detenzione è stato condannato a tre anni e mezzo per aggressione, secondo quanto riportato da alcuni media locali.«Il giorno in cui abbiamo arrestato l'uomo, Shella si è presentata e non è mai più andata via», ha spiegato il vice commissario della stazione di polizia, Juan José Martiní.