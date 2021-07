Si lamenta del cane del vicino, a processo per stalking: assolto

È stato assolto un professionista di Sarno, finito sotto processo per stalking dopo un litigio infinito con i suoi vicini di casa. La vicenda riguardava in particolare la presenza di un grosso cane, un pastore del Caucaso, di proprietà della famiglia che abitava sopra l'appartamento dell'imputato. Il cane, divenuto elemento di disturbo con rumori fastidiosi e insopportabili, fu persino raggiunto da un provvedimento di sequestro da parte del tribunale, che poi lo liberò - con un vaglio del Tribunale del Riesame - in una fase successiva. Dopo una serie di querele finite con un nulla di fatto, il padrone dell'animale aveva nuovamente denunciato l'imputato, finito a giudizio con l'accusa di atti persecutori. La vicenda nel corso del dibattimento ha registrato diversi passaggi, come la fase di insonorizzazione della stanza da letto dell'imputato, arrivanto a spendere una cifra ragguardevole per proteggere la quiete e il sonno delle figlie piccole. Il confronto tra i due vicini aveva preso poi una brutta piega, con rapporti esasperati tra esposti e denunce, insieme a segnalazioni legate alle condizioni nelle quali sarebbe stato tenuto l'animale, smentite da documentazione dell'Asl nel corso dell'iter giudiziario. L'ultimo atto ha registrato l'assoluzione in primo grado da parte del tribunale di Nocera Inferiore dall'accusa di stalking per l'uomo. Secondo la versione dell'imputato, il cane abbaiava al punto da diventare molesto, fino ad un primo sequestro dell'animale, poi liberato in una fase successiva. L'imputato aveva chiesto giustizia per i rumori e i fastidi provocati dal cane ma si era ritrovato poi sotto processo, che si è ora concluso in maniera positiva per lui, con un'assoluzione.

