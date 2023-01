Siberia, guardiano prende a pugni il cammello che reagisce e lo uccide

La domanda sorge spontanea: cosa ci faceva un cammello in mezzo alla neve della Siberia? Sì perché, al di là della tragedia che si è consumata, fa un pochino strano vedere un animale del genere nel gelo siberiano. Eppure, per quanto singolare possa sembrare, quella dei cammelli "siberiani" non sarebbe una presenza così rara, anzi. Lo sanno bene i cacciatori che, in quei territori, spesso li usano come animali da soma. Come l'esemplare protagonista di una vicenda che ha dell'incredibile e che si è conclusa in tragedia. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo in un remoto villaggio del distretto di Tyukalinsky, nella regione di Omsk.

Il cammello aggredito

Lì, come documentato dalle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso della base di caccia e diffuse sui social da John Connor, un uomo, pare fosse il guardiano, si avvicina ad un cammello. L'animale non sembra gradire e fa per allontanarsi. A quel punto, inspiegabilmente, il cinquantunenne, sferra un pugno. Il colpo prende il cammello sul muso e innesca la reazione dell'animale che, prima lo spinge, poi lo morde schiacciandolo. Il tutto si svolge nel giro di pochi secondi. Un tempo sufficiente, tuttavia, ad uccidere il guardiano. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, infatti, l'uomo muore. La vicenda, anche grazie alle immagini diffuse in rete, ben presto finisce sul tavolo del Procuratore interdistrettuale che, stando alle prime indiscrezioni riportate sulla stampa locale, sembra discolpare l'animale. «Si è soltanto difeso». Da lì le indagini si sono sposate sul guardiano che ci ha rimesso la vita. «Forse era alticcio?» si è chiesto più di qualcuno. L'ipotesi, ancora non confermata, che potesse aver bevuto un bicchiere di troppo, potrebbe aver indotto l'uomo a comportarsi come non avrebbe mai dovuto.