Mercoledì 5 Giugno 2019, 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due cani, smarriti nella giornata di ieri, sono stati avvistati in mattinata nella Chiaia dei Porci (località Acquamorta). A segnalare la presenza dei due animali un pescatore che quotidianamente si aggira per quelle zone. Si è quindi provveduti a partire con una piccola imbarcazione, composta da un volontario e l'Assessore Turazzo, per il salvataggio dei cuccioli.Nonostante le difficoltà nel riuscire a fermare i due animali, visibilmente spaventati, si è riusciti a portarli in salvo. Trasportati dalla piccola spiaggia al porto di Acquamorta, hanno ritrovato il loro padrone, che si è occupato di loro.L'ipotesi più accreditata è che i due labrador siano caduti dalla montagna presente al di sopra della spiaggia in seguito di un inseguimento di una volpe. Sul litorale, inoltre, non ci si può accedere tramite la costa, per questo motivo il salvataggio è stato possibile solo tramite un'imbarcazione.