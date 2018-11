Sorpresa in strada, il taxi si ferma e fa salire un lama

Lunedì 5 Novembre 2018, 21:21 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 22:32

Dimenticate i gattini, banali e sopravvalutati: i verisono glipiù, come ad esempio i. Sta facendo il giro del mondo un filmato che immortala proprio uno di questi mammiferi mentre prende unin strada.Un video del genere, d'altronde, non poteva non diventare virale, a causa dell'insolita scena, avvenuta a, in. Alcuni passanti hanno infatti filmato due donne che, al lato della strada, attendevano uninsieme ad un lama. Quando il tassista si ferma, la prima a salire, sul sedile posteriore, è una delle due donne, seguita tranquillamente dal, mentre l'altra donna sale sul sedile del passeggero.«Non ci posso credere! È salito e se ne è andato col taxi! Ciao, lama!», commentano divertiti gli autori del filmati.