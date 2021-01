Sorrento, una balena intrappolata nel porto di Marina Piccola

SORRENTO - Una balena è rimasta intrappolata nel tardo pomeriggio nel porto di Marina Piccola. L'imponente mammifero è apparso disorientato e si è procurato delle ferite nell'impatto con la banchina dello scalo portuale. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto di Sorrento. Dopo l'avviamento, la balena è scesa in profondità e non è stata vista risalire. Potrebbe aver ritrovato la rotta giusta per tornare in mare aperto. Domani mattinauna equipe di sub della Stazione zoologica Anton Dohrn e dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, spiega la pagina Fb della Riserva marina di Punta Campanella, si immergeranno per verificare l'eventuale ulteriore presenza della balena nei fondali del porto di Sorrento.

APPROFONDIMENTI GIAPPONE Balena intrappolata da 18 giorni nelle reti dei pescatori. «Sta... TUNISIA Squalo azzurro finito a riva trascinato sulla spiaggia invece di... COME PINOCCHIO Balena «mangia» due ragazze in kayak: le incredibili...

© RIPRODUZIONE RISERVATA