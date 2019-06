Giovedì 6 Giugno 2019, 13:15

SORRENTO - Otto gatti appartenenti alla colonia di Marina Piccola sono morti per avvelenamento. A denunciarlo sono i vertici locali dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (Enpa) che hanno già provveduto a segnalare l'inquietante vicenda ai carabinieri e all'Asl Napoli 3 Sud.I felini che vivono nei pressi del porto di Sorrento formano una colonia regolarmente censita dalle autorità sanitarie. Di quegli animali, particolarmente amati e spesso fotografati soprattutto dalle migliaia di turisti che sciamano a Marina Piccola durante l'estate, è Salvatore Astarita, referente locale dell'Enpa che ha pure provveduto alla sterilizzazione dell'80 per cento degli esemplari. La loro presenza in zona, però, non doveva essere gradita alla "mano anonima" che ha poi "servito" la polpetta avvelenata.La vicenda, sulla quale è già alta l'attenzione delle forze dell'ordine e delle autorità sanitarie, sta scatenando un'ondata di indignazione sul web. Su Facebook c'è chi propone una petizione, chi una manifestazione di protesta, chi punta ad accedere immediatamente alle immagini registrate dagli impianti di vidosorveglianza per identificare così i responsabili, chi invita gli omertosi a parlare riferendo circostanze utili agli investigatori e chi, infine, invoca punizioni esemplari "verso questi vigliacchi e assassini della peggior razza".