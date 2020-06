Sorrento, un gheppio recuperato dai volontari del Wwf lungo il litorale

Sabato mattina era stato notato dietro le cabine dello stabilimento dei Bagni Salvatore, attirando l’attenzione di mamme e bambini che frequentavano lo stabilimento nel fine settimana. Immediata è scattata la segnalazione ai volontari del Wwf-Terre del Tirreno. Si tratta di un pullus di gheppio (Falco tinnunculus) di circa due settimane di vita presumibilmente caduto dal nido, posto in alto sulla falesia, a seguito dei fenomeni metereologici avversi del giorno precedente. Si è pensato di collocare il piccolo rapace su di uno sperone alla base del costone tufaceo, tenendolo in osservazione, nella speranza che i genitori continuassero ad accudirlo. Ma avendo accertato che non veniva alimentato, a causa del disturbo nel sito rappresentato dai numerosi bagnanti, nel pomeriggio di domenica si è deciso di recuperarlo con i volontari del Wwf.



L’esemplare, in buone condizioni, era affamato e richiedeva con rumorosa insistenza il cibo spalancando il becco. Dopo una prima visita l’animale è stato idratato e alimentato con pezzetti di carne bianca. Poi la consegna all’Asl Veterinaria di Piano di Sorrento, come da prassi, e il viaggio verso Napoli al Centro Recupero Fauna Selvatica del Frullone, dove è stato affidato ai veterinari esperti in attesa dello svezzamento in voliera e della sua futura liberazione in Natura. «La storia è a lieto fine – racconta Claudio d’Esposito Presidente del Wwf-Terre del Tirreno - ma deve farci comprendere come raccogliere un piccolo di uccello può non essere sempre utile per la sua salute. Spesso si ignora che sottrarre un giovane animale, talvolta solo apparentemente in pericolo o abbandonato, alle cure dei genitori nella delicata fase dell’apprendimento è la cosa peggiore che si possa fare, anche se il nostro istinto, in buona fede, ci porta quasi sempre a farlo». Il gheppio comune è un rapace della famiglia Falconidae ampiamente diffuso in Europa, Africa e Asia. Molti conoscono il gheppio poiché ha conquistato le città come proprio ambiente e si caratterizza per il suo originale volo oscillante. L'epiteto specifico, tinnunculus, che tradotto letteralmente significa che risuona, che tintinna, rimanda probabilmente al suo verso, che assomiglia ad un ti ti ti ti. E’ facile, per lo più nel periodo di primavera avanzata ma anche in estate, di imbattersi in cuccioli di animali, soprattutto nidiacei in primavera o sub-adulti in estate, ad esempio giovani gabbiani. Il fatto che il più delle volte essi rimangano immobili mentre li osserviamo o si facciano prendere con facilità, non vuol dire assolutamente che hanno bisogno del nostro aiuto. Se stanno immobili è perchè l’unica arma di difesa efficace che hanno è quella di non farsi notare e mimetizzarsi in natura. «Accade - aggiunge Claudio d'Esposito - che i piccoli, appena cominciano a sviluppare le prime penne delle ali, abbandonino il nido senza essere ancora provetti volatori. Fuori il mondo è pieno di insidie ed avversità. Ma è proprio questa la fase più delicata per la loro sopravvivenza futura! Raccogliere un giovane nidiaceo in questa fase potrebbe significare strapparlo alle cure dei genitori che invece li accompagneranno volata dopo volata verso l’autonomia. I nidiacei portati via e cresciuti in cattività avranno poi difficoltà a sopravvivere in natura se liberati. Inoltre potrebbero sviluppare il fenomeno dell’imprinting nei confronti dell’umano, pregiudicandone così il futuro».

