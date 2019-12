Sos per Pupetta, la cagnetta mascotte del Frullone da 7 anni: scomparsa da giorni

Gara di solidarietà per la “pelosa” Pupetta: è scomparsa da alcuni giornoi la cagnolina che da sette anni è la mascotte di grandi e piccini all’ospedale Frullone. I volontari che operano a stretto contatto con la struttura sanitaria lanciano un appello a chiunque la ritrovasse. «L’ultima volta la cagnetta, impaurita e affamata, è stata vista al Plebiscito - dicono - chiediamo a chiunque dovesse vederla di avvisarci immediatamente, perché lei è terrorizzata dai botti, che già iniziano in questi giorni che precedono il Natale». Circa otto anni, dal pelo marrone, Pupetta è una dolcissima meticcia di cui sin da piccola si prendono cura i volontari del Frullone. Una cagnetta amata da tutti, adulti e bambini, per il suo carattere docile. Ma anche molto timorosa dell’essere umano, forse per qualche trauma subito quando è stata abbandonata da cucciola. «Tutti sanno che è molto paurosa e non si fa avvicinare facilmente - rimarcano i volontari - perché ha sofferto molto per strada nel primo periodo della sua vita. Per cui non riesce neanche a procurarsi il cibo. Ma è buona, dolce e per niente aggressiva». Dalle ultime segnalazioni la cagnolina sarebbe stata vista, qualche giorno fa, nei paraggi di piazza del Plebiscito. Per chi la dovesse vedere chiamare ai seguenti numeri di cellulare: 3920431245 – 330825325. © RIPRODUZIONE RISERVATA