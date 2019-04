Squalo bianco muore tentando di divorare una tartaruga marina

Monster 2,000kg great white shark chokes to death on sea turtle https://t.co/vASAsFcYDw pic.twitter.com/tPDgMk2v6U — LADbible (@ladbible) 23 aprile 2019

Mercoledì 24 Aprile 2019, 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In rete sono diventate virali le immagini di un gigantesco squalo bianco che è morto con molta probabilità asfissiato nel tentativo di divorare una tartaruga marina. ​Le immagini sono state catturate in un porto in Giappone.Le foto sono state pubblicate il 19 aprile scorso sull'account Facebook di un residente della città giapponese di Osaka. Secondo la descrizione che accompagna le fotografie, lo squalo di circa 2 tonnellate di peso è stato trovato morto impigliato nelle reti da pesca.L'utente di Facebook ha raccontato che, il giorno prima della scoperta, alcuni marinai avevano avvistato lo squalo che lottava per liberarsi dalla tartaruga.