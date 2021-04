Squalo mako di 3 metri ucciso da ragazzino di 16 anni: «Lo portiamo a casa per cena»

Lui è poco più che un bambino. Anche se, a giudicare dalle decine di immagini postate sul suo profilo social, è già un provetto pescatore. Così, quando è in mare, se gli capita una preda a tiro, cerca di non farsela sfuggire. Come accaduto pochi giorni fa quando, era lunedì pomeriggio, si è imbattuto in qualcosa di assolutamente eccezionale. Siamo a Destin, splendida cittadina costiera della contea di Okaloosa, in Florida. È pomeriggio e il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati