Squalo avvistato lungo le spiagge di New York nel Queens: e domani si riapre alla balneazione

Uno squalo è stato avvistato lungo le spiagge di New York. L'episodio si è verificato proprio in prossimità della fine del divieto di balneazione imposto durante la pandemia di Covid-19. Lo squalo è stato visto a Rockaway Beach nel Queens e secondo la testimonianza di alcuni presenti aveva del sangue sulla pinna. Secondo il Parks Department, l'ente che si occupa della gestione dei parchi e delle spiagge, probabilmente l'animale è rimasto incastrato in qualche parte del molo. Domani, otto spiagge pubbliche apriranno a New York alla balneazione in seguito all'allentamento delle misure restrittive anti-coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 19:56

