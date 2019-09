Squali, allarme in India: rischio estinzione

Sabato 28 Settembre 2019, 16:41 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Squali in pericolo. È allarme tra gli studiosi per la diminuzione del numero degli squali e delle razze nell'Oceano Indiano. In un incontro pubblico tenuto oggi a Kochi, in Kerala, i ricercatori del Central Marine Fisheries Research Institute, un istituto di ricerca sulle condizioni del mare e della pesca, hanno spiegato di avere registrato negli ultimi vent'anni un calo preoccupante di queste specie e di avere elaborato un Piano azionale di azione per la tutela degli squali, già presentato al governo nazionale.Il responsabile della divisione pesca dell'istituto, P. U. Zacharia, ha detto all'agenzia Pti che la mancanza di regole e la pesca di quantità eccessive di esemplari potrebbe portare a breve all'estinzione di alcune specie di squali. L'incontro era organizzato dall'istituto in collaborazione con la Fao e le Nazioni Unite e si prefiggeva di aumentare la consapevolezza sulle dimensioni del fenomeno. I pescatori presenti all'incontro hanno chiesto l'abolizione del divieto di vendita delle pinne di squalo, sostenendo che la proibizione ha seriamente danneggiato il settore, con gravi perdite sia per i pescatori che per i commercianti.