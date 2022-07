Avellino: arriva il “dogscooter”, stop deiezioni dei cani sui marciapiedi

Deiezioni canine, il flagello dei marciapiedi cittadini, ad Avellino hanno le ore contate. Saranno in servizio da domani 2 dog scooter, operanti sul territorio cittadino per eliminare i bisogni degli amici a 4 zampe, in particolare i randagi, che non possono essere serviti da alcun padrone nella rimozione delle deiezioni. Amministrazione comunale ed Irpiniambiente, la società pubblica di proprietà della Provincia, hanno così approntato il nuovo servizio che verrà organizzato utilizzando due scooter appositamente progettati, che grazie all'azione di un operatore, provvederanno ad aspirare dalle strade e dai marciapiedi, e generalmente dal suolo stradale, le fastidiose deiezioni.

